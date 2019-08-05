Mitroglou'na iki talip
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giremeyen yunan golcü Mitroglou'nu Fansız ve İspanyol takımlarının istediği iddia edildi...
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