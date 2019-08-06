Abdurrahim Albayrak'tan Falcao sözleri
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Falcao sözleri heyecan yarattı. Havaalanında bir taraftarın telefonuyla kaydettiği videoda "Bırakın da gidip Falcao'yu alalım" sözleri hızla yayıldı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi topladı.
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