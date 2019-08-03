Nainggolan Cagliari'ye transferini duyurdu
Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Radja Nainggolan hakkında Cagliari ile anlaştığı yönünde haberler çıkmıştı. Yıldız futbolcu havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cagliari'ye transfer olduğunu duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bir süredir Galatasaray'ın da gündemini meşgul eden Radja Nainggolan, transfer olduğu takımı resmen açıkladı.
Malpensa havaalanında Sky mikrofonlarına konuşan Belçikalı futbolcu, eski takımı Cagliari'ye transfer olduğunu söyleyerek şunları dile getirdi:
"Geri döndüğüm için çok mutluyum. Sahada konuşmayı deneyeceğim. Kendimi kovulmuş gibi hissetmedim. Tüm bunlar arasında bir seçim yapmam gerekiyordu ve Cagliari'yi seçtim. Başka teklifler de vardı. Bu sezon sonrası Inter'de iki yılım kalıyor. Belki Inter kariyerim henüz bitmemiştir."
- 03.08.2019
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Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
Nainggolan Cagliari'ye transferini duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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