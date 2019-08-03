Nainggolan Cagliari'ye transferini duyurdu

Bir süredir Galatasaray'ın da gündemini meşgul eden Radja Nainggolan, transfer olduğu takımı resmen açıkladı.

Malpensa havaalanında Sky mikrofonlarına konuşan Belçikalı futbolcu, eski takımı Cagliari'ye transfer olduğunu söyleyerek şunları dile getirdi:

"Geri döndüğüm için çok mutluyum. Sahada konuşmayı deneyeceğim. Kendimi kovulmuş gibi hissetmedim. Tüm bunlar arasında bir seçim yapmam gerekiyordu ve Cagliari'yi seçtim. Başka teklifler de vardı. Bu sezon sonrası Inter'de iki yılım kalıyor. Belki Inter kariyerim henüz bitmemiştir."