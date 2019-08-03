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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Nainggolan Cagliari'ye transferini duyurdu

Nainggolan Cagliari'ye transferini duyurdu

'ın gündeminde bulunan hakkında Cagliari ile anlaştığı yönünde haberler çıkmıştı. Yıldız futbolcu havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cagliari'ye transfer olduğunu duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bir süredir 'ın da gündemini meşgul eden , olduğu takımı resmen açıkladı.

Malpensa havaalanında Sky mikrofonlarına konuşan Belçikalı futbolcu, eski takımı Cagliari'ye transfer olduğunu söyleyerek şunları dile getirdi:

"Geri döndüğüm için çok mutluyum. Sahada konuşmayı deneyeceğim. Kendimi kovulmuş gibi hissetmedim. Tüm bunlar arasında bir seçim yapmam gerekiyordu ve Cagliari'yi seçtim. Başka teklifler de vardı. Bu sezon sonrası Inter'de iki yılım kalıyor. Belki Inter kariyerim henüz bitmemiştir."

  1. 03.08.2019
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