Galatasaray'a Nainggolan'dan kötü haber geldi!

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Celta Vigo'dan Emre Mor'u kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar'ın gündemindeki Nainggolan için de flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

1 Ağustos 2019 Perşembe 20:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





