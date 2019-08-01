Galatasaray'a Nainggolan'dan kötü haber geldi! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
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Galatasaray'a Nainggolan'dan kötü haber geldi!

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Celta Vigo'dan Emre Mor'u kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar'ın gündemindeki Nainggolan için de flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...
1 Ağustos 2019 Perşembe 20:39
Galatasaray'a Nainggolan'dan kötü haber geldi!

Galatasaray yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yapabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray'a Nainggolan'dan kötü haber geldi!

Transfer sezonunun hareketli ekiplerinden Galatasaray, şu ana kadar birçok isimle sözleşme imzaladı.

Galatasaray'a Nainggolan'dan kötü haber geldi!

Gelecek sezon 3 kulvarda birden yarışacak olan Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Fatih Terim, geniş ve rotasyonlu bir kadro kurulmasını istiyor.

Galatasaray'a Nainggolan'dan kötü haber geldi!

Son olarak Celta Vigo'dan Emre Mor'u kadrosuna katan Aslan'da Nainggolan da gündemdeki isimlerdendi.

Galatasaray'a Nainggolan'dan kötü haber geldi!

Ancak Sarı-Kırmızılılar'a bu transferden kötü haber geldi.

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