Galatasaray'a Nainggolan'dan kötü haber geldi!

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Celta Vigo'dan Emre Mor'u kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar'ın gündemindeki Nainggolan için de flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...
1 Ağustos 2019 Perşembe 20:39
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Galatasaray yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yapabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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Transfer sezonunun hareketli ekiplerinden Galatasaray, şu ana kadar birçok isimle sözleşme imzaladı.
Gelecek sezon 3 kulvarda birden yarışacak olan Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Fatih Terim, geniş ve rotasyonlu bir kadro kurulmasını istiyor.
Son olarak Celta Vigo'dan Emre Mor'u kadrosuna katan Aslan'da Nainggolan da gündemdeki isimlerdendi.
Ancak Sarı-Kırmızılılar'a bu transferden kötü haber geldi.