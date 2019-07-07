Roma'dan Galatasaray'a teklif

Milli yıldızımız Cengiz Ünder'in takımı Roma'nın Galatasaray'a hazırlık maçı teklifinde bulunduğu kaydedildi. Teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezon planlamasına göre kısa süre içinde karar vereceği belirtildi.

Galatasaray'dan yeni sezon planlamasına dair açıklama: "Yeni sezon öncesi teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde 4 Temmuz 2019 Perşembe günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek olan takımımızda ilk iki gün sağlık kontrolleri yapılacak. Sezon hazırlıklarının ilk bölümü 4-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında İstanbul'da olacak.

İki günlük iznin ardından 17 Temmuz 2019 Çarşamba günü Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Seefeld kasabasına yurt dışı kamp çalışmalarını gerçekleştirecek olan takımımız, Avusturya'daki bir haftalık kamp süresi sonrası 23 Temmuz 2019 Salı günü Türkiye'ye dönecek.

Galatasaray'ın sezon öncesi maç ve takip eden hazırlık dönemi ile ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacak."