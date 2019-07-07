Roma'dan Galatasaray'a teklif - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Roma'dan Galatasaray'a teklif

'dan 'a teklif

Roma'dan Galatasaray'a teklif

Milli futbolcumuz 'in de formasını giydiği , 'ın kapısını çaldı. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılarla öncesi oynamak için teklifte bulundu.

Milli yıldızımız 'in takımı 'nın 'a teklifinde bulunduğu kaydedildi. Teknik direktör 'in planlamasına göre kısa süre içinde karar vereceği belirtildi.

Galatasaray'dan yeni sezon planlamasına dair açıklama: "Yeni sezon öncesi teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde 4 Temmuz 2019 Perşembe günü 'nde bir araya gelecek olan takımımızda ilk iki gün sağlık kontrolleri yapılacak. Sezon hazırlıklarının ilk bölümü 4-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında 'da olacak.

İki günlük iznin ardından 17 Temmuz 2019 Çarşamba günü Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Seefeld kasabasına yurt dışı kamp çalışmalarını gerçekleştirecek olan takımımız, Avusturya'daki bir haftalık kamp süresi sonrası 23 Temmuz 2019 Salı günü Türkiye'ye dönecek.

Galatasaray'ın sezon öncesi maç ve takip eden hazırlık dönemi ile ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacak."

Fatih Terim ve ekibi antrenmanda şov yaptı

  1. 07.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Roma'dan Galatasaray'a teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN