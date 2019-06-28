Galatasaray'da iki isim birden sağlık kontrolünden geçti! Adem Büyük ve Babel tamam... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
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'da iki isim birden sağlık kontrolünden geçti! Son dakika haberleri

Galatasaray'da iki isim birden sağlık kontrolünden geçti! Son dakika transfer haberleri

'dan dördüncü ! , ve ’i kadrosuna katan Galatasaray, ’e de imza attırıyor. 'dan kadroya katılması beklenen oyuncu, son dakika bilgisine göre; Babel ile birlikte sağlık kontrolünden geçti.

dönemine hızlı giren , dördüncü transferini de bitirdi. İlk olarak Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren 'yı kadrosuna katan Galatasaray, ardından 'la anlaşma sağlamıştı. Son olarak dün 'i imza için 'a getiren Sarı-Kırmızılılar, bugün de 'le sözleşme imzalıyor.

BABEL VE ADEM SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Galatasaray, 'la sözleşmesi sona eren Adem Büyük'e bonservis bedeli ödemeyecek. Sarı-Kırmızılılar, 31 yaşındaki başarılı futbolcu sağlık kontrolünden geçti. Adem'den önce İstanbul'a gelen Ryan Babel de sağlık kontrolünden geçen diğer bir isim.

Her iki kanatta da görev alabilen Adem Büyük, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.

EŞİNİN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün geçtiğimiz hafta Türk Telekom Stadı'ndaki görüntülerini sosyal medyada paylaşması gündem olmuş, transferin habercisi olarak yorumlanmıştı.

Ryan Babel ve Adem Büyük kontrolden geçti

Hollandalı futbolcu ile 3 yıllık, Adem Büyük'le ise 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Babel'e yıllık ücretinin yanı sıra 2.5 milyon euro imza parası verileceği bildirildi.

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  1. 28.06.2019
  2. Güncelleme: 28.06.2019 12:45
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