Galatasaray'da iki isim birden sağlık kontrolünden geçti! Son dakika transfer haberleri

Transfer dönemine hızlı giren Galatasaray, dördüncü transferini de bitirdi. İlk olarak Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'yı kadrosuna katan Galatasaray, ardından Yusuf Erdoğan'la anlaşma sağlamıştı. Son olarak dün Ryan Babel'i imza için İstanbul'a getiren Sarı-Kırmızılılar, bugün de Adem Büyük'le sözleşme imzalıyor.

BABEL VE ADEM SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Galatasaray, Yeni Malatyaspor'la sözleşmesi sona eren Adem Büyük'e bonservis bedeli ödemeyecek. Sarı-Kırmızılılar, 31 yaşındaki başarılı futbolcu sağlık kontrolünden geçti. Adem'den önce İstanbul'a gelen Ryan Babel de sağlık kontrolünden geçen diğer bir isim.

Her iki kanatta da görev alabilen Adem Büyük, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.



EŞİNİN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün geçtiğimiz hafta Türk Telekom Stadı'ndaki görüntülerini sosyal medyada paylaşması gündem olmuş, transferin habercisi olarak yorumlanmıştı.

Hollandalı futbolcu ile 3 yıllık, Adem Büyük'le ise 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Babel'e yıllık ücretinin yanı sıra 2.5 milyon euro imza parası verileceği bildirildi.