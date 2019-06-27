Ve Ryan Babel İstanbul'da! Son dakika Galatasaray transfer haberleri... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Ve Ryan Babel İstanbul'da! Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Ve 'da! haberleri...

Ve Ryan Babel İstanbul'da! Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

haberine göre; 'a resmi imzayı atması beklenen Hollandalı yıldız , 'a geldi. Transferin resmi olarak açıklanması ve sarı kırmızılıların bonservisi elinde olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile 2+1 yıllık kontrat yapması bekleniyor.

haberine göre; Sezon biter bitmez transferi için anlaşma sağlanan , imza için 'da! Beşiktaş'tan ayrılıp devre arasında Fulham'a giden ve Premier Lig'in noktalanmasıyla birlikte boşa çıkan Hollandalı yıldız, İstanbul'a geldi.

, 32 yaşındaki yıldızla 2+1 yıllık kontrat yapacak. Tecrübeli futbolcu, garanti ücreti 2.5 milyon Euro ve imza parası alması bekleniyor.

Ryan Babel İstanbul'da

  1. 27.06.2019
  2. Güncelleme: 27.06.2019 17:01
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ve Ryan Babel İstanbul'da! Son dakika Galatasaray transfer haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN