Ve Ryan Babel İstanbul'da! Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Son dakika haberine göre; Galatasaray'a resmi imzayı atması beklenen Hollandalı yıldız Ryan Babel, İstanbul'a geldi. Transferin resmi olarak açıklanması ve sarı kırmızılıların bonservisi elinde olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile 2+1 yıllık kontrat yapması bekleniyor.
Son dakika haberine göre; Sezon biter bitmez transferi için anlaşma sağlanan Ryan Babel, imza için İstanbul'da! Beşiktaş'tan ayrılıp devre arasında Fulham'a giden ve Premier Lig'in noktalanmasıyla birlikte boşa çıkan Hollandalı yıldız, İstanbul'a geldi.
Galatasaray, 32 yaşındaki yıldızla 2+1 yıllık kontrat yapacak. Tecrübeli futbolcu, garanti ücreti 2.5 milyon Euro ve imza parası alması bekleniyor.
- 27.06.2019
- Güncelleme: 27.06.2019 17:01
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Yorum
cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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Toplam 4
Yorum
berlin sonunda
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Toplam 3
Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Ve Ryan Babel İstanbul'da! Son dakika Galatasaray transfer haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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