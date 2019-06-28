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28 Haziran 2019, Cuma
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz transfer çalışmaları hakkında son bilgileri paylaştı. Ayrıca Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor da ilk açıklamalarını yaptı.

28 Haziran 2019 Cuma 21:37 Güncelleme: 28.06.2019 21:37
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması

Galatasaray'ın yeni transferleri Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor ilk röportajlarını GS TV'ye verdi.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması

Başkan Mustafa Cengiz de yine transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması

"TRANSFER DURMAZ!"

Transfer durmaz. Scout ekibimize ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması

Takımın en iyi halde, en geniş kadroyla devam etmesi için FFP kuralları dahilinde devam etmesi için gereğini yapacağız.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması

BABEL'İN AÇIKLAMALARI

Bu transferi ilginç bir transfer olarak değerlendirebilirim. Maceramın böyle devam etmesi gerektiğini düşündüm.

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