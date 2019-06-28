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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz transfer çalışmaları hakkında son bilgileri paylaştı. Ayrıca Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor da ilk açıklamalarını yaptı.
28 Haziran 2019 Cuma 21:37
Güncelleme: 28.06.2019 21:37
Galatasaray'ın yeni transferleri Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor ilk röportajlarını GS TV'ye verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Mustafa Cengiz de yine transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.
"TRANSFER DURMAZ!"
Transfer durmaz. Scout ekibimize ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum.
Takımın en iyi halde, en geniş kadroyla devam etmesi için FFP kuralları dahilinde devam etmesi için gereğini yapacağız.
BABEL'İN AÇIKLAMALARI
Bu transferi ilginç bir transfer olarak değerlendirebilirim. Maceramın böyle devam etmesi gerektiğini düşündüm.