Hasan Kartal açıkladı Vedat Muriç Fenerbahçe'ye!

Transfer sezonunun en dikkat çeken transfer adayı şüphesiz Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Vedat Muriç. Hareketli bir transfer dönemi geçiren ve birçok yıldız ismi listesine alan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan Vedat Muriç'te son dakika gelişmesi yaşanıyor. Bugün Fenerbahçe Sportif direktörü Damien Comolli ve Rizespor'un görüştüğü öğrenildi. A Spor'a konuşan Rizespor Başkanı Hasan Kartal flaş açıklamalarda bulundu... İşte detaylar
28 Haziran 2019 Cuma 20:20
Güncelleme: 28.06.2019 20:20
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç'te son dakika gelişmesi yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Transfer sezonunun gözde ismi Vedat Muriç'in gelecek sezon hangi takımda oynayacağı halen belli olmuş değil.
Rizespor'un kapısını ilk çalan takım olan Galatasaray, 2.5 milyon ile kulübün kapısını çalmıştı.
Karadeniz ekibinin 10 milyon euro bonservis bedeli talep etmesinin ardından, Cimbom'un bu teklifi Rizespor cephesinde kabul görmemişti.
Teklifini yenileyerek tekrar Rizespor'un kapısını çalan Galatasaray, son teklifini 4 milyon olarak belirledi.