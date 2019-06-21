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21 Haziran 2019, Cuma
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Yunus’a Terim mesajı

Yunus’a Terim mesajı

Karadenizli olmasıyla bilinen İkinci Başkanı , transferde bu yanını da kullanmayı da ihmal etmiyor. Albayrak, için damarı buldu.

Karadenizli olmasıyla bilinen İkinci Başkanı , transferde bu yanını da kullanmayı da ihmal etmiyor. Bir süredir Fatsalı Suat Serdar'ı ikna etmek için ailesi üzerinden yürüyen Albayrak şimdi de konusunda aynı şeyi deniyor. Tatil için 'de olan Yunus'u ve aile büyüklerini ziyaret eden Albayrak, "Hocan seni çok istiyor. Artık Türkiye'ye dönme zamanın gelmedi mi?" dedi. Şimdi gözler 27 yaşındaki futbolcuya çevrildi.

NE DiYECEK?
Yunus Mallı'dan, Galatasaray'a olumlu mesaj gelmesi halinde Wolfsburg ile masaya oturulacak. 'da geçen sezon 21 maça çıkan başarılı futbolcu, 1 gol, 2 asist ile oynadı.
  1. 21.6.2019
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