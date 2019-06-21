Yunus’a Terim mesajı
Karadenizli olmasıyla bilinen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transferde bu yanını da kullanmayı da ihmal etmiyor. Albayrak, Yunus Mallı için damarı buldu.
NE DiYECEK?
Yunus Mallı'dan, Galatasaray'a olumlu mesaj gelmesi halinde Wolfsburg ile masaya oturulacak. Almanya'da geçen sezon 21 maça çıkan başarılı futbolcu, 1 gol, 2 asist ile oynadı.
- 21.6.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
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