Fatih Terim ekibi ile buluştu
Bodrum'da ailesiyle tatiline devam eden Fatih Terim, kurmaylarıyla da G.Saray'ın geleceğini planlamayı sürdürüyor. Özellikle transfer çalışmalarının masaya yatırıldığı toplantılardan bir kare dün A Takım Direktörü Şükrü Hanedar tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Bodrum'da ailesiyle tatiline devam eden Fatih Terim, kurmaylarıyla da G.Saray'ın geleceğini planlamayı sürdürüyor. Özellikle transfer çalışmalarının masaya yatırıldığı toplantılardan bir kare dün A Takım Direktörü Şükrü Hanedar tarafından sosyal medyada paylaşıldı. 'Yer zaman fark etmez. Çalışmaya devam' notunun yer aldığı paylaşım taraftarlardan büyük bir destek aldı. İmparator'un yardımcıları Ümit Davala ve Levent Şahin'in de yer aldığı fotoğrafta Müfit Erkasap'ın da bulunması 'ekibe katılacak' yorumlarına neden oldu.
- 21.6.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
Fatih Terim ekibi ile buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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