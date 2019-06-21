Fatih Terim ekibi ile buluştu

Bodrum'da ailesiyle tatiline devam eden Fatih Terim, kurmaylarıyla da G.Saray'ın geleceğini planlamayı sürdürüyor. Özellikle transfer çalışmalarının masaya yatırıldığı toplantılardan bir kare dün A Takım Direktörü Şükrü Hanedar tarafından sosyal medyada paylaşıldı. 'Yer zaman fark etmez. Çalışmaya devam' notunun yer aldığı paylaşım taraftarlardan büyük bir destek aldı. İmparator'un yardımcıları Ümit Davala ve Levent Şahin'in de yer aldığı fotoğrafta Müfit Erkasap'ın da bulunması 'ekibe katılacak' yorumlarına neden oldu.