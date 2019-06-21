Galatasaray'a Köln'de coşkulu karşılama
Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu yaşayan G.Saray'da, kutlamalar devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin kutlamasına ev sahipliği yapan son yer Almanya oldu.
Köln Galatasaraylılar Derneği'nin organize ettiği gecede 22. şampiyonluk kupasının yanı sıra, 18. kez kazanılan Ziraat Türkiye Kupası da sergilendi. Yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik'e plaket verilen coşkulu kutlama, sanatçıların sahne almasıyla son buldu.
- 21.6.2019
-
Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
-
Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
-
Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
Galatasaray'a Köln'de coşkulu karşılama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.