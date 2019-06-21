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21 Haziran 2019, Cuma
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Galatasaray'a Köln'de coşkulu karşılama

Galatasaray'a Köln'de coşkulu karşılama

'de 22. şampiyonluğunu yaşayan G.Saray'da, kutlamalar devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin kutlamasına ev sahipliği yapan son yer oldu.

Köln Galatasaraylılar Derneği'nin organize ettiği gecede 22. şampiyonluk kupasının yanı sıra, 18. kez kazanılan da sergilendi. Yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik'e plaket verilen coşkulu kutlama, sanatçıların sahne almasıyla son buldu.

  1. 21.6.2019
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