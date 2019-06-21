Galatasaray'a Köln'de coşkulu karşılama

Köln Galatasaraylılar Derneği'nin organize ettiği gecede 22. şampiyonluk kupasının yanı sıra, 18. kez kazanılan Ziraat Türkiye Kupası da sergilendi. Yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik'e plaket verilen coşkulu kutlama, sanatçıların sahne almasıyla son buldu.