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21 Haziran 2019, Cuma
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Galatasaray'a ’dan pay gelmeyecek

Galatasaray'a Ozan’dan pay gelmeyecek

Galatasaray'ın Stutgart'a transferi Kabak'ın bir sonraki satıştan yüzde 15 pay alacağı iddia edilmişti. Fakat bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin, devre arasında 11 milyon euro'ya Stuttgart'a gönderdiği Kabak'ın bir sonraki satışından pay alacağı iddiaları asılsız çıktı. 19 yaşındaki oyuncunun, üst düzey bir rakama transfer olsa bile yapılan sözleşme gereği herhangi bir bedel alınmayacağı kulüp ve menajerleri tarafından kesin bir dille yalanlandı.

  1. 21.6.2019
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