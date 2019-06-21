Galatasaray'a Ozan’dan pay gelmeyecek

Sarı-kırmızılı ekibin, devre arasında 11 milyon euro'ya Stuttgart'a gönderdiği Ozan Kabak'ın bir sonraki satışından pay alacağı iddiaları asılsız çıktı. 19 yaşındaki oyuncunun, üst düzey bir rakama transfer olsa bile yapılan sözleşme gereği herhangi bir bedel alınmayacağı kulüp ve menajerleri tarafından kesin bir dille yalanlandı.