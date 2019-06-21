Galatasaray'a Ozan’dan pay gelmeyecek
Galatasaray'ın Stutgart'a transferi Ozan Kabak'ın bir sonraki satıştan yüzde 15 pay alacağı iddia edilmişti. Fakat bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin, devre arasında 11 milyon euro'ya Stuttgart'a gönderdiği Ozan Kabak'ın bir sonraki satışından pay alacağı iddiaları asılsız çıktı. 19 yaşındaki oyuncunun, üst düzey bir rakama transfer olsa bile yapılan sözleşme gereği herhangi bir bedel alınmayacağı kulüp ve menajerleri tarafından kesin bir dille yalanlandı.
- 21.6.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
Galatasaray'a Ozan’dan pay gelmeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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