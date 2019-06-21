Galatasaray'da muhalefetin adayı Metin Öztürk
Galatasaray'da kulübü seçime götürmeyi hedefleyen muhalifler, Mustafa Cengiz'in karşısına sürpriz bir isim çıkarmaya hazırlanıyor. GSYİAD eski başkanı Metin Öztürk'ü aday göstermeyi planlayan muhaliflerin en büyük destekçisinin ise eski başkan Dursun Özbek olduğu öğrenildi.
Galatasaray'da kulübü seçime götürmeyi hedefleyen muhalifler, Mustafa Cengiz'in karşısına sürpriz bir isim çıkarmaya hazırlanıyor. GSYİAD eski başkanı Metin Öztürk'ü aday göstermeyi planlayan muhaliflerin en büyük destekçisinin ise eski başkan Dursun Özbek olduğu öğrenildi. Kendisi aday olmayı planlamayan Özbek ve yakın çevresinin kaybettiği seçimde listesinde yer alan Metin Öztürk'ü adaylık için ikna ettiği ifade edildi.
- 21.6.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
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