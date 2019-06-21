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21 Haziran 2019, Cuma
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'da muhalefetin adayı

Galatasaray'da muhalefetin adayı Metin Öztürk

'da kulübü seçime götürmeyi hedefleyen muhalifler, 'in karşısına sürpriz bir isim çıkarmaya hazırlanıyor. eski başkanı 'ü aday göstermeyi planlayan muhaliflerin en büyük destekçisinin ise eski başkan olduğu öğrenildi.

'da kulübü seçime götürmeyi hedefleyen muhalifler, 'in karşısına sürpriz bir isim çıkarmaya hazırlanıyor. eski başkanı 'ü aday göstermeyi planlayan muhaliflerin en büyük destekçisinin ise eski başkan olduğu öğrenildi. Kendisi aday olmayı planlamayan Özbek ve yakın çevresinin kaybettiği seçimde listesinde yer alan Metin Öztürk'ü adaylık için ikna ettiği ifade edildi.

  1. 21.6.2019
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