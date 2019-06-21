Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Galatasaray, Bursa’dan bonservisini isteyen başarılı oyuncu ile görüşüyor. Yeni sezon öncesi alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın gündeminde Bursaspor forması giyen Yusuf Erdoğan olduğu ortaya çıktı.
KANATLARA YENİ GÜÇ
2 yıl önce Trabzonspor'dan 1 milyon euro bonservis bedeliyle Bursa'nın yolunu tutan kanat oyuncusu Yusuf, bu sezon çıktığı 26 Süper Lig maçında 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
- 21.6.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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