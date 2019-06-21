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21 Haziran 2019, Cuma
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Sinan’ın yerine

Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan

, ’dan bonservisini isteyen başarılı oyuncu ile görüşüyor. öncesi alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın gündeminde forması giyen olduğu ortaya çıktı.

öncesi alternatifli bir kadro kurmak isteyen 'ın gündeminde forması giyen olduğu ortaya çıktı. Şu sıralar bedelli askerlik yapan 27 yaşındaki oyuncunun menajerinin, Galatasaray yönetimiyle görüşme halinde olduğu kaydedildi. Yusuf'un, ödeme yapamayan ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmek üzere olduğu ifade edildi. Cimbom, bonservisini alırsa 'ten doğacak boşluğu Yusuf'la dolduracak.

KANATLARA YENİ GÜÇ
2 yıl önce 'dan 1 milyon euro bonservis bedeliyle Bursa'nın yolunu tutan kanat oyuncusu Yusuf, bu sezon çıktığı 26 maçında 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
  1. 21.6.2019
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