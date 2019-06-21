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21 Haziran 2019, Cuma
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Diagne’yi bekliyor

Diagne’yi bekliyor

, için 'dan süre aldı. Galatasaray İkinci Başkanı , "'a kadar bize süre verin. Diagne'yi satalım. Teklifimizi yükseltiriz" sözleri Vedat Muriç konusunda Rizespor'un yelkenlerini suya indirdi.

İkinci Başkanı , "'a kadar bize süre verin. Diagne'yi satalım. Teklifimizi yükseltiriz" sözleri konusunda Rizespor'un yelkenlerini suya indirdi. Ayrıca Kosovalı golcünün de, "Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı çok istiyorum" sözleri Cimbom'u öne geçirdi. Çaykur Rize Sportif Direktörü Yılmaz Bal da Galatasaray'ın son görüşmede rakamı yükselttiğini açıkladı.

Galatasaray, sarı-kırmızılı formayı giymek isteyen Vedat Muriç için 'a son olarak 3.5 milyon euro önermiş ancak ekibi, olumsuz yanıt vermişti.

SHABAB'TAN SON TEKLİF
Golcü arayan Galatasaray bir yandan da Mbaye Diagne için pazarlık halinde... Senegalli oyuncu için 'tan ile görüşmeler sürerken A Spor, Arapların son olarak 14 milyon Euro teklif ettiğini açıkladı. Al Shabab'ın 15 milyon euro talep eden sarı-kırmızılı takım ile ortak noktada buluşması bekleniyor.
  1. 21.6.2019
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