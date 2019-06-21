Diagne’yi bekliyor
Galatasaray, Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'dan süre aldı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "15 Temmuz'a kadar bize süre verin. Diagne'yi satalım. Teklifimizi yükseltiriz" sözleri Vedat Muriç konusunda Rizespor'un yelkenlerini suya indirdi.
Galatasaray, sarı-kırmızılı formayı giymek isteyen Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'a son olarak 3.5 milyon euro önermiş ancak Karadeniz ekibi, olumsuz yanıt vermişti.
SHABAB'TAN SON TEKLİF
Golcü arayan Galatasaray bir yandan da Mbaye Diagne için pazarlık halinde... Senegalli oyuncu için Suudi Arabistan'tan Al Shabab ile görüşmeler sürerken A Spor, Arapların son olarak 14 milyon Euro teklif ettiğini açıkladı. Al Shabab'ın 15 milyon euro talep eden sarı-kırmızılı takım ile ortak noktada buluşması bekleniyor.
- 21.6.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
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