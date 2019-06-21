Adem Büyük Cimbom’da
Aslan'da Adem Büyük sürprizi... Forvet hattını dış transferle takviye etmek isteyen Cimbom sürpriz isimle 2 yıllık anlaşma yaptı.
Taraftarlar, dün akşam saatlerinde sosyal medyada yayılan Adem Büyük haberleri sonrası hiç de memnun kalmadılar. Sarı-kırmızılılar, "Hayaller Mata, gerçekler Adem Büyük" diye tepki gösterdi.
- 21.6.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
Adem Büyük Cimbom’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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