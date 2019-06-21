Adem Büyük Cimbom’da - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Adem Büyük Cimbom’da

Cimbom’da

Adem Büyük Cimbom’da

Aslan'da sürprizi... Forvet hattını dış transferle takviye etmek isteyen Cimbom sürpriz isimle 2 yıllık anlaşma yaptı.

Aslan'da sürprizi... Forvet hattı için Chicharito, Welbeck gibi isimlerle görüşen sarıkırmıılılar, 'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki golcü ile yıllığı 5 milyon TL'den 1+1 senelik anlaşma sağladı. Adem Büyük'ün menajeri Erdem Karagöl, akşam saatlerinde duyulan transferi önceleri yalanladı. Gece yarısından sonra gerçekleşen bu duyulur duyulmaz, sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan büyük tepkiler gösterdi.

Taraftarlar, dün akşam saatlerinde sosyal medyada yayılan Adem Büyük haberleri sonrası hiç de memnun kalmadılar. Sarı-kırmızılılar, "Hayaller Mata, gerçekler Adem Büyük" diye tepki gösterdi.
  1. 21.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adem Büyük Cimbom’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN