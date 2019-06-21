Galatasaray'ın son günlerde gündeminde olan yıldız golcü Danny Welbeck'le ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. 28 yaşındaki İngiliz golcünün Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Serhat Altıncı, Welbeck'in Galatasaray'a olası transferi ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
21 Haziran 2019 Cuma 07:57
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Gelecek sezon için hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan Galatasaray'da gündemin en önemli maddelerinden biri de golcü transferi.
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Bir yandan Mbaye Diagne'yi satmaya çalışan diğer yandan da alternatif isim arayışlarını sürdüren Cimbom'un listesindeki isimlerden biri de Arsenal'de forma giyen Danny Welbeck.
Galatasaray başta olmak üzere bazı Türk kulüpleri ile adı anılan Danny Welbeck'in menajeri Serhat Altıncı basında çıkan haberler sonrası bazı açıklamalarda bulundu.
28 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray ile anlaştığı iddialarına açıklık getiren Altıncı, Türkiye'de bir takımla henüz görüşme sağlamadıklarını belirtti.
Altıncı, "Şimdilik genelde yurt dışından talepler var ve görüşmeler devam ediyor" dedi.