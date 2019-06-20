Chicharito'nun Galatasaray'a maliyeti belli oldu! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
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Chicharito'nun Galatasaray'a maliyeti belli oldu!

Sezonu çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi yaşandı. Galatasaray ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, katıldığı bir ödül töreninde sarı-kırmızılıların transfer gündemine ilişkin sır vermişti. Albayrak, ''Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor'' demişti. Fatih Terim'in de Chicharito'yu kadrosunda görmeyi çok istediğini yönetime iletti. Sarı-kırmızılılar ile yıldız golcünün kulübü West Ham ile pazarlıklar başladı. İşte dev transfer harekatının detayları... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
20 Haziran 2019 Perşembe 21:19 Güncelleme: 20.06.2019 21:26
Chicharito'nun Galatasaray'a maliyeti belli oldu!

Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Chicharito'nun Galatasaray'a maliyeti belli oldu!
Sezonu çifte kupa ile tamamlayan sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrilmişti.
Chicharito'nun Galatasaray'a maliyeti belli oldu!
Senegalli santrfor Mbaye Diagne ile yolları ayırma kararı alan Galatasaray'da ilk gündem maddesi santrfor.
Chicharito'nun Galatasaray'a maliyeti belli oldu!
Takıma en az 2 golcü takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, transferde kolları sıvadı.
Chicharito'nun Galatasaray'a maliyeti belli oldu!
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar dünyaca ünlü santrfor Chicharito'yu gündemine almıştı.
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