‘TFF özerk kul hakkı yok’

Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına GS TV'den cevap verdi: Sayın Koç'un değerlendirmeleri, gerçeklerle örtüşmüyor. Birincisi TFF; 5894 sayılı kuruluş ve görevleri hakkında kanunun 1. maddesine göre özerktir. Söylendiği gibi yetim hakkı, kul hakkı ve yurttaşların vergisi yoktur. Bunun adına kötü niyetlilik denir."