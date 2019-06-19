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19 Haziran 2019, Çarşamba
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özerk kul hakkı yok’

‘TFF özerk kul hakkı yok’

Terim'in avukatı , Başkanı Ali 'un açıklamalarına 'den cevap verdi: 'un değerlendirmeleri, gerçeklerle örtüşmüyor. Birincisi ; 5894 sayılı kuruluş ve görevleri hakkında kanunun 1. maddesine göre özerktir. Söylendiği gibi yetim hakkı, kul hakkı ve yurttaşların vergisi yoktur. Bunun adına kötü niyetlilik denir."

Terim'in avukatı , Başkanı Ali 'un açıklamalarına 'den cevap verdi: 'un değerlendirmeleri, gerçeklerle örtüşmüyor. Birincisi ; 5894 sayılı kuruluş ve görevleri hakkında kanunun 1. maddesine göre özerktir. Söylendiği gibi yetim hakkı, kul hakkı ve yurttaşların vergisi yoktur. Bunun adına kötü niyetlilik denir."

  1. 19.6.2019
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