‘TFF özerk kul hakkı yok’
Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına GS TV'den cevap verdi: Sayın Koç'un değerlendirmeleri, gerçeklerle örtüşmüyor. Birincisi TFF; 5894 sayılı kuruluş ve görevleri hakkında kanunun 1. maddesine göre özerktir. Söylendiği gibi yetim hakkı, kul hakkı ve yurttaşların vergisi yoktur. Bunun adına kötü niyetlilik denir."
Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına GS TV'den cevap verdi: Sayın Koç'un değerlendirmeleri, gerçeklerle örtüşmüyor. Birincisi TFF; 5894 sayılı kuruluş ve görevleri hakkında kanunun 1. maddesine göre özerktir. Söylendiği gibi yetim hakkı, kul hakkı ve yurttaşların vergisi yoktur. Bunun adına kötü niyetlilik denir."
- 19.6.2019
- Transferde şok gelişme! Eren Derdiyok ezeli rakibe gidiyor
- Yılın transfer anlaşması... Başakşehir'in yıldızı bedavaya Galatasaray'a! Son dakika haberleri
- Fenerbahçe'de iki flaş ayrılık! İşte bonservis bedeli
- Galatasaray'da transfer planları altüst oldu! İşte yıldız ismin yeni takımı
- Enes Ünal'ın menajerinden Galatasaray açıklaması
-
Hafıza kaybı yaşayan Datome hastaneye kaldırıldı
Toplam 2
Yorum
22.yy Abilik sacmaligi sadece fenere mahsus .kulübede Darülaceze oldu.
-
Son dakika... Ayrılık kararı sonrası Quaresma: Gerçekleri açıklayacağım!
Toplam 1
Yorum
halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
-
Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
Toplam 1
Yorum
arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
‘TFF özerk kul hakkı yok’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.