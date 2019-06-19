Galatasaray rotayı kaleci transferine çevirdi

Ankaragücü altyapısından yetişen genç file bekçisi bu sezon Ankaragücü formasıyla 17 maça çıkarken, 5 maçta kalesini gole kapattı.



FEGHOULI BÜYÜK ŞANS

Cezayir'in Mali ile oynadığı hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulunan Fousseni Diawara, Feghouli'ye övgü yağdırdı. Malili eski oyuncu, "Feghouli, Galatasaray'da olağanüstü performans sergiledi. İletişimi kuvvetli ve iş ahlakı olan bir futbolcu. Her teknik direktör için bir şanstır" dedi.