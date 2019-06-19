Galatasaray rotayı kaleci transferine çevirdi
Fatih ?Öztürk, Kasımpaşa ile anlaşınca sarı-kırmızılılar rotasını Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır'a çevirdi. Daha önce Ankaragücü yetkilileriyle sözlü olarak bir görüşme gerçekleştiren yönetimin, resmi teklifte bulunması bekleniyor.
Ankaragücü altyapısından yetişen genç file bekçisi bu sezon Ankaragücü formasıyla 17 maça çıkarken, 5 maçta kalesini gole kapattı.
FEGHOULI BÜYÜK ŞANS
Cezayir'in Mali ile oynadığı hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulunan Fousseni Diawara, Feghouli'ye övgü yağdırdı. Malili eski oyuncu, "Feghouli, Galatasaray'da olağanüstü performans sergiledi. İletişimi kuvvetli ve iş ahlakı olan bir futbolcu. Her teknik direktör için bir şanstır" dedi.
- 19.6.2019
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Toplam 2
Yorum
22.yy Abilik sacmaligi sadece fenere mahsus .kulübede Darülaceze oldu.
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Toplam 1
Yorum
halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
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Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
Toplam 1
Yorum
arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
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