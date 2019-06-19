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19 Haziran 2019, Çarşamba
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rotayı kaleci transferine çevirdi

Galatasaray rotayı kaleci transferine çevirdi

Fatih ?Öztürk, ile anlaşınca sarı-kırmızılılar rotasını kalecisi Bayındır'a çevirdi. Daha önce Ankaragücü yetkilileriyle sözlü olarak bir görüşme gerçekleştiren yönetimin, resmi teklifte bulunması bekleniyor.

altyapısından yetişen genç file bekçisi bu sezon Ankaragücü formasıyla 17 maça çıkarken, 5 maçta kalesini gole kapattı.

FEGHOULI BÜYÜK ŞANS
Cezayir'in Mali ile oynadığı hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulunan Fousseni Diawara, 'ye övgü yağdırdı. Malili eski oyuncu, "Feghouli, 'da olağanüstü performans sergiledi. İletişimi kuvvetli ve iş ahlakı olan bir futbolcu. Her teknik direktör için bir şanstır" dedi.

  1. 19.6.2019
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