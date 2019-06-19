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19 Haziran 2019, Çarşamba
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Mevlüt’ten mesajı

Mevlüt’ten Galatasaray mesajı

Mukaveleleri sona eren Muğdat Çelik ve ile sözleşme yenilemeyen ve yerli golcü arayışlarını sürdüren 'ın gündeminde yer alan isimlerden birisi de ...

Sarı-kırmızılı ekibin, ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuyla ilgilendiği belirtilerken Mevlüt'ten sürpriz bir hareket geldi. Golcü futbolcu, 'ın resmi İnstagram hesabını takibe aldı.

  1. 19.6.2019
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