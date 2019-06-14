Diagne hat-trick yaptı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Diagne hat-trick yaptı

Diagne hat-trick yaptı

Diagne hat-trick yaptı

Senegal Milli Takımı, 2019 Afrika Uluslar Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı İspanyol ekibi 'ya adeta gol yağdırdı. Afrika temsilcisinin 7-0 kazandığı mücadelede Galatasaraylı Diagne de 3 gol kaydetti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Mısır'da organize edilecek 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala takımlar hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kadrosunda yıldız isimleri barındıran Senegal Milli Takımı, hazırlık maçı kapsamında İspanyol ekibi ile karşı karşıya geldi. Afrika temsilcinin gol olup yağdığı maç 7-0 gibi farklı bir skorla sona erdi.

Bu arada 'ın geride bıraktığımız sezonun devre arasında 10 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı golcü oyuncu de mücadelede hat-trick yaparak dikkat çekti.

KUPADAN SONRA SATILACAK

Öte yandan yönetimi, Afrika Kupası sonrası Senegalli yıldızı 18 milyon Euro'ya satmayı planlıyor. Suudi kulübü Al Shabab'tan 12 milyon Euro teklif alan yönetim, Afrika Kupası sonrası bu rakamı 18 milyon Euro'ya çıkarmayı hedefliyor.

  1. 14.06.2019
  2. Güncelleme: 14.06.2019 10:13
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diagne hat-trick yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN