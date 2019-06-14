Diagne hat-trick yaptı

Mısır'da organize edilecek 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala takımlar hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kadrosunda yıldız isimleri barındıran Senegal Milli Takımı, hazırlık maçı kapsamında İspanyol ekibi Real Murcia ile karşı karşıya geldi. Afrika temsilcinin gol olup yağdığı maç 7-0 gibi farklı bir skorla sona erdi.

Bu arada Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezonun devre arasında 10 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı golcü oyuncu Mbaye Diagne de mücadelede hat-trick yaparak dikkat çekti.

KUPADAN SONRA SATILACAK

Öte yandan Galatasaray yönetimi, Afrika Kupası sonrası Senegalli yıldızı 18 milyon Euro'ya satmayı planlıyor. Suudi kulübü Al Shabab'tan 12 milyon Euro teklif alan yönetim, Afrika Kupası sonrası bu rakamı 18 milyon Euro'ya çıkarmayı hedefliyor.