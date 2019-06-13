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13 Haziran 2019, Perşembe
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'dan için başsağlığı mesajı

Kulübü, A ve 'nin efsane futbolcularından 'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "A ve 'nin efsane futbolcularından 'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türk futboluna büyük hizmetlerde bulunan merhum Şeref Has'a Allah'tan rahmet, ailesine, Fenerbahçe ve Türk camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.


  1. 14.06.2019
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