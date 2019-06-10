Dev transfer yarışı! Trabzonspor Galatasaray Beşiktaş... - Fotomaç
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Dev transfer yarışı! Trabzonspor Galatasaray Beşiktaş...

Dev transfer yarışı! Trabzonspor Galatasaray Beşiktaş...

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig'in 3 büyük takımı Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş aynı ismin transferinde karşı karşıya geldi. İşte dev transfer savaşının detayları...
10 Haziran 2019 Pazartesi 22:06
Dev transfer yarışı! Trabzonspor Galatasaray Beşiktaş...

Süper Lig'de dev bir transfer savaşı yaşanıyor.

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Dev transfer yarışı! Trabzonspor Galatasaray Beşiktaş...

Yaz transfer sezonunun açılması ile birlikte bütün takımlar transfer çalışmalarına devam ederken Türkiye'nin 3 büyük takımı aynı ismin peşinde.

İşte transferin detayları...

Dev transfer yarışı! Trabzonspor Galatasaray Beşiktaş...

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bonservisi Everton'da bulunan Yannick Bolasie için yarıştığı iddia edildi.

Dev transfer yarışı! Trabzonspor Galatasaray Beşiktaş...

30 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Türkiye'ye transferi gündeme geldi.

Dev transfer yarışı! Trabzonspor Galatasaray Beşiktaş...

İngiliz basınından Goal sitesinin haberine göre Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, Everton'ın Kongolu yıldızı Yannick Bolasie'yi kadrosuna katmak için yarışıyor.

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