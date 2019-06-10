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Dev transfer yarışı! Trabzonspor Galatasaray Beşiktaş...
Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig'in 3 büyük takımı Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş aynı ismin transferinde karşı karşıya geldi. İşte dev transfer savaşının detayları...
10 Haziran 2019 Pazartesi 22:06
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Süper Lig'de dev bir transfer savaşı yaşanıyor.
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Yaz transfer sezonunun açılması ile birlikte bütün takımlar transfer çalışmalarına devam ederken Türkiye'nin 3 büyük takımı aynı ismin peşinde.
İşte transferin detayları...
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bonservisi Everton'da bulunan Yannick Bolasie için yarıştığı iddia edildi.
30 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Türkiye'ye transferi gündeme geldi.
İngiliz basınından Goal sitesinin haberine göre Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, Everton'ın Kongolu yıldızı Yannick Bolasie'yi kadrosuna katmak için yarışıyor.