Bruma transferinde Galatasaray'a dev rakip! - Fotomaç
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Bruma transferinde Galatasaray'a dev rakip!

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından transferde hareketli günler yaşayan son şampiyon Galatasaray, eski yıldızı Bruma'yı gündemine aldı. Geçtiğimiz sezon 15 Milyon Euro bonservis bedeliyle Almaya'nın Leipzig takımına satılan Portekizli futbolcuyu tekrar takıma katmak isteyen Galatasaray'a bu transfer için ciddi bir rakip çıktı...
10 Haziran 2019 Pazartesi 22:14 Güncelleme: 10.06.2019 22:14
Bruma transferinde Galatasaray'a dev rakip!

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer için birçok ismi gündemine aldı.

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Bruma transferinde Galatasaray'a dev rakip!

O isimlerden biri de daha önce Galatasaray'da forma giymiş 24 yaşındaki Portekizli Bruma.

Bruma transferinde Galatasaray'a dev rakip!

Kanatlarını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekibin Bruma için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

Bruma transferinde Galatasaray'a dev rakip!

Ancak Cimbom'a Bruma transferi için ciddi bir rakip çıktı.

Bruma transferinde Galatasaray'a dev rakip!

Hollanda basınında yer alan haberlere göre PSV Eindhoven ve Galatasaray, Portekizli oyuncunun transferi için temaslarda bulundu.

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