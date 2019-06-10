Bruma transferinde Galatasaray'a dev rakip!

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından transferde hareketli günler yaşayan son şampiyon Galatasaray, eski yıldızı Bruma'yı gündemine aldı. Geçtiğimiz sezon 15 Milyon Euro bonservis bedeliyle Almaya'nın Leipzig takımına satılan Portekizli futbolcuyu tekrar takıma katmak isteyen Galatasaray'a bu transfer için ciddi bir rakip çıktı...

10 Haziran 2019 Pazartesi 22:14 Güncelleme: 10.06.2019 22:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





