Bruma transferinde Galatasaray'a dev rakip!

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından transferde hareketli günler yaşayan son şampiyon Galatasaray, eski yıldızı Bruma'yı gündemine aldı. Geçtiğimiz sezon 15 Milyon Euro bonservis bedeliyle Almaya'nın Leipzig takımına satılan Portekizli futbolcuyu tekrar takıma katmak isteyen Galatasaray'a bu transfer için ciddi bir rakip çıktı...
10 Haziran 2019 Pazartesi 22:14
Güncelleme: 10.06.2019 22:14
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Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer için birçok ismi gündemine aldı.
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O isimlerden biri de daha önce Galatasaray'da forma giymiş 24 yaşındaki Portekizli Bruma.
Kanatlarını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekibin Bruma için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.
Ancak Cimbom'a Bruma transferi için ciddi bir rakip çıktı.
Hollanda basınında yer alan haberlere göre PSV Eindhoven ve Galatasaray, Portekizli oyuncunun transferi için temaslarda bulundu.