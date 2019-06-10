Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporlarına göre hareket eden sarı-kırmızılılar çok konuşulacak bir ismi transfer gündemine aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
10 Haziran 2019 Pazartesi 21:27
Güncelleme: 10.06.2019 21:35
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Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.
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Sarı-kırmızılılar eksik bölgelerine transfer çalışmalarına devam ederken çok konuşulacak bir ismi gündemine aldı.
İlk olarak Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile anlaşma sağlayan Galatasaray, Babel'i de imza aşamasına getirmişti.
Juan Mata ve Banega için de girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar beklenmedik bir transfer harekatına başladı.
İşte transferin detayları...
Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Salih Uçan'ı transfer gündemine aldı.