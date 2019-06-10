Galatasaray'dan flaş transfer harekatı! - Fotomaç
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Galatasaray'dan flaş transfer harekatı!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporlarına göre hareket eden sarı-kırmızılılar çok konuşulacak bir ismi transfer gündemine aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
10 Haziran 2019 Pazartesi 21:27 Güncelleme: 10.06.2019 21:35
Galatasaray'dan flaş transfer harekatı!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan flaş transfer harekatı!

Sarı-kırmızılılar eksik bölgelerine transfer çalışmalarına devam ederken çok konuşulacak bir ismi gündemine aldı.

Galatasaray'dan flaş transfer harekatı!

İlk olarak Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile anlaşma sağlayan Galatasaray, Babel'i de imza aşamasına getirmişti.

Galatasaray'dan flaş transfer harekatı!

Juan Mata ve Banega için de girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar beklenmedik bir transfer harekatına başladı.

İşte transferin detayları...

Galatasaray'dan flaş transfer harekatı!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Salih Uçan'ı transfer gündemine aldı.

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