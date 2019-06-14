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Galatasaray'dan Arda Turan'a çağrı!
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Şener Özbayraklı'yı sağlık kontrolünden geçiren Cimbom, Babel'le de anlaşma sağladı. Galatasaray'ın son bombası ise Arda Turan. Sarı kırmızılılar İspanyol basınında çıkan haberlerin ardından Arda'ya sürpriz bir çağrıda bulundu. İşte son gelişmeler...
14 Haziran 2019 Cuma 09:40 Güncelleme: 14.06.2019 09:42
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İspanyol basınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın eski kaptanı Arda Turan'ı yeniden kadrosuna katacağı iddia edilmişti.
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