Galatasaray'ın borcu düşüşte - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'ın borcu düşüşte

'ın borcu düşüşte

Galatasaray'ın borcu düşüşte

ve bağlı ortaklıklarının 2019 itibarıyla borcu açıklandı. Divan'da yapılan sunumda kulübün brüt borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin lira, alacaklarının ise 1 milyar 583 milyon 400 bin lira olduğu açıklandı.

ve bağlı ortaklıklarının 2019 itibarıyla borcu açıklandı. Divan'da yapılan sunumda kulübün brüt borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin lira, alacaklarının ise 1 milyar 583 milyon 400 bin lira olduğu açıklandı. Konsolide borçalacak farkının ise 1 milyar 435 milyon 800 bin lira olduğu dile getirildi. 15 aylık Cengiz dönemine bakıldığında 68 milyon dolarlık (394 milyon TL) bir düşüş söz konusu...
  1. 13.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'ın borcu düşüşte haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN