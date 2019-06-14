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Ve Galatasaray için imzaya geliyor! Ryan Babel'in sözleşme detayları belli oldu Son dakika haberleri
Son dakika haberine göre; Galatasaray, devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olan Ryan Babel'i kadrosuna katıyor. Bir hafta sonra İstanbul'a gelecek olan Ryan Babel, için anlaşma detayları da belli oldu. İşte ayrıntılar:
14 Haziran 2019 Cuma 17:15 Güncelleme: 14.06.2019 17:17
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Daha önce de Babel, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Instagram'dan trafik lambası ışıklarını paylaşmıştı.
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