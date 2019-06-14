Ve Galatasaray için imzaya geliyor! Ryan Babel'in sözleşme detayları belli oldu Son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
14 Haziran 2019, Cuma
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Haberler Galeri Ve Galatasaray için imzaya geliyor! Ryan Babel'in sözleşme detayları belli oldu Son dakika haberleri

Ve Galatasaray için imzaya geliyor! Ryan Babel'in sözleşme detayları belli oldu Son dakika haberleri

Son dakika haberine göre; Galatasaray, devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olan Ryan Babel'i kadrosuna katıyor. Bir hafta sonra İstanbul'a gelecek olan Ryan Babel, için anlaşma detayları da belli oldu. İşte ayrıntılar:

14 Haziran 2019 Cuma 17:15 Güncelleme: 14.06.2019 17:17
Ve Galatasaray için imzaya geliyor! Ryan Babel'in sözleşme detayları belli oldu Son dakika haberleri


Son dakika bilgisine göre; Ryan Babel, Galatasaray ile sözleşme imzaladı ve transferin açıklanacağı ifade ediliyor.

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Ve Galatasaray için imzaya geliyor! Ryan Babel'in sözleşme detayları belli oldu Son dakika haberleri

Hollandalı futbolcu, Instagram hesabından sık sık Galatasaray'a transfer olacağının sinyallerini veren paylaşımlar yapıyor.

Ve Galatasaray için imzaya geliyor! Ryan Babel'in sözleşme detayları belli oldu Son dakika haberleri

Daha önce de Babel, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Instagram'dan trafik lambası ışıklarını paylaşmıştı.

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Ve Galatasaray için imzaya geliyor! Ryan Babel'in sözleşme detayları belli oldu Son dakika haberleri

Fulham'la sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki futbolcu için Galatasaray bonservis bedeli ödemeyecek.

Ve Galatasaray için imzaya geliyor! Ryan Babel'in sözleşme detayları belli oldu Son dakika haberleri

Babel'in sarı-kırmızılılarla 3 yıllık anlaşma yapacağı ve yıllık 2,5 milyon euro ücret alacağı ifade ediliyor.

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