Ve Galatasaray için imzaya geliyor! Ryan Babel'in sözleşme detayları belli oldu Son dakika haberleri

Son dakika haberine göre; Galatasaray, devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olan Ryan Babel'i kadrosuna katıyor. Bir hafta sonra İstanbul'a gelecek olan Ryan Babel, için anlaşma detayları da belli oldu. İşte ayrıntılar: