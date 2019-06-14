HaberlerGaleriDiagne sosyal medyadan bunu yaptı! Yeni takımı... Galatasaray son dakika transfer haberleri
Diagne sosyal medyadan bunu yaptı! Yeni takımı... Galatasaray son dakika transfer haberleri
Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi devam ediyor... Taraftarların büyük kısmı da yönetim de oyuncunun satılmasından yana. Ancak Kasımpaşa'dan ara transfer döneminde 10 milyon euro'ya alınan Senegalli'ye 'O parayı verecek takım var mı?' soru bu. Tüm bunlar oluken flaş bir gelişme yaşandı ve Diagne bomba bir hamle yaptı. İşte ayrıntılar:
14 Haziran 2019 Cuma 12:09
Güncelleme: 14.06.2019 12:20
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray son dakika transfer gelişmesi... Mbaye Diagne sosyal medyadan öyle bir şey yaptı ki, çok konuşulacak o hamle ortalığı salladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ara transferde takıma kazandırılan Senagalli oyuncu, futboluyla göz dolduramamıştı.
Ödenen yüksek bonservis bedelinin kurtarılması adına karar alan Galatasaray Yönetimi, Diagne'yi aldığı fiyatın altında satmama kararı alırken son dakika gelişmesi yaşandı.
Galatasaray formasıyla çifte kupa ve gol krallığı başarısı yaşayan Mbaye Diagne'ye sürpriz bir taklip çıkmıştı.
O ekip Suudi Arabistan'dan! Senegalli golcü, o takımla ilgili yaptığıyla "Transferini duyurdu" yorumlarını da beraberinde getirdi.