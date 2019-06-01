Afrika’da ‘Aslan’ kupası
Süper lig sona erdi ancak Galatasaray'ın Afrikalı oyuncularının mesaisi bitmedi. Cimbom'un kadrosunda yer alan 6 futbolcu Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek.
Süper lig sona erdi ancak Galatasaray'ın Afrikalı oyuncularının mesaisi bitmedi. Cimbom'un kadrosunda yer alan 6 futbolcu Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek. Christian Luyindama (Kongo), Younes Belhanda (Fas), Sofiane Feghouli (Cezayir), Henry Onyekuru (Nijerya), Badou Ndiaye, Mbaye Diagne (Senegal) formaları ile Haziran'daki turnuvada şampiyonluk kovalayacak.
- 1.6.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Flaş açıklama! "Galatasaray yönetimi Balotelli'yi konuşuyor"
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gg falcao tetteh hakan çalhanoglu talisca ile cimbom lig şampiyonluguna 3-4 sene ambargo koyar
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Fejsa için pres
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Belli oldu Fener yine parayı çarçur edecek
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yazıcı hattirickküp yapmış adam
Afrika’da ‘Aslan’ kupası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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