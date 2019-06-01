Afrika’da ‘Aslan’ kupası – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Afrika’da ‘Aslan’ kupası

Afrika’da ‘Aslan’ kupası

sona erdi ancak 'ın Afrikalı oyuncularının mesaisi bitmedi. Cimbom'un kadrosunda yer alan 6 futbolcu 'nda boy gösterecek.

sona erdi ancak 'ın Afrikalı oyuncularının mesaisi bitmedi. Cimbom'un kadrosunda yer alan 6 futbolcu 'nda boy gösterecek. Christian Luyindama (Kongo), Younes (Fas), Sofiane Feghouli (Cezayir), Henry Onyekuru (), Badou Ndiaye, Mbaye Diagne (Senegal) formaları ile Haziran'daki turnuvada şampiyonluk kovalayacak.
  1. 1.6.2019
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