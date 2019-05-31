Galatasaray'da Mbaye Diagne gemileri yaktı

Galatasaray'ın sorunlu yıldızı Mbaye Diagne, hangi kulüpten daha fazla para alacaksa oraya gideceğini açıkladı. Kariyer planlamasını yaparken finansal seçeneklerin kendisi açısından önemli olduğunu ifade eden Diange, "Futbol oynadığım sürece daha fazla para kazanabileceğim yeri tercih ederim. Aileme çok önem veriyorum ve onlar için de daha fazla para kazanmam gerekiyor" dedi. ESKI takımı Juventus ve yöneticileriyle sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Senegalli, "Şampiyonluk ve gol krallığı sonrasında Juventus beni aradı ve tebrik etti. Juventus ile çok iyi bir ilişkimiz var ve beni her anımda destekliyorlar. Juventus beni transfer etmek isterse tereddüt etmeden bu teklifi kabul ederim, çünkü Juventus çok büyük bir kulüp" dedi. Bu açıklama taraftarları bir kez daha çileden çıkardı.