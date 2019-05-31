Galatasaray'da Mbaye Diagne gemileri yaktı
Galatasaray forması altında 10 gol atmasına rağmen performansı beğenilmeyen, Belhanda ve Sinan Gümüş ile penaltı tartışması yaşayan Diagne, Galatasaray ile yol ayrımında... Sarı-kırmızılı takıma uyum sağlayamayan yıldız futbolcu, Arap takımlarıyla da anılıyor.
Galatasaray'ın sorunlu yıldızı Mbaye Diagne, hangi kulüpten daha fazla para alacaksa oraya gideceğini açıkladı. Kariyer planlamasını yaparken finansal seçeneklerin kendisi açısından önemli olduğunu ifade eden Diange, "Futbol oynadığım sürece daha fazla para kazanabileceğim yeri tercih ederim. Aileme çok önem veriyorum ve onlar için de daha fazla para kazanmam gerekiyor" dedi. ESKI takımı Juventus ve yöneticileriyle sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Senegalli, "Şampiyonluk ve gol krallığı sonrasında Juventus beni aradı ve tebrik etti. Juventus ile çok iyi bir ilişkimiz var ve beni her anımda destekliyorlar. Juventus beni transfer etmek isterse tereddüt etmeden bu teklifi kabul ederim, çünkü Juventus çok büyük bir kulüp" dedi. Bu açıklama taraftarları bir kez daha çileden çıkardı.
- 31.5.2019
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