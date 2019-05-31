Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 101 puan fark

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray, alt yaş kategorilerinde de ezeli rakibi Fenerbahçe'ye büyük puan farkı attı. Süper Lig'de 69 puanla şampiyon olan Cimbom, 43 puanla ligi altıncı sırada bitiren sarı-lacivertlilere 23 puan fark attı. U21 Ligi'ni de 76 puanla lider bitiren Aslan, 69 puanla dördüncü olan F.Bahçe'yi solladı. U17 Ligi'nde 82 puanla zafere koşan G.Saray, 51 puanlı rakibine 31 puan fark atarak dudak uçuklattı.



SADECE U15 LİGİ'NDE GERİDEYDİ

Galatasaray?; U21, U19, U17 ve U14 liglerini şampiyon olarak tamamladı. 9 takımlı U16 Ligi'ni 53 puanla zirvede tamamlayan sarı-kırmızılılar, 46 puanla dördüncü olan F.Bahçe'yi solladı. Galatasaray rakibine sadece U15 Ligi'nde geçildi. Söz konusu ligi Aslan 37 puanla dördüncü, Kanarya 43 puanla üçüncü bitirdi. U14 Ligi'nde normal sezonu 53 puanla ikinci bitiren Galatasaray, final grubunda Altınordu'yu 2-0 yenerek zafere koştu.



TESADÜF DEĞİL PLANLIYDI

Galatasaray'ın altyapıları Fatih Terim'in üçüncü gelişinde akademik boyuta ulaştı. Florya'dan içeri girdiğiniz zaman altyapıların bulunduğu binanın önünde 'Galatasaray Futbol Akademisi' yazıyor. Ozan Kabak bir altyapı ürünüdür. Fatih Terim'in bu sezon da başta Gökay, Atalay ve Celil olmak üzere birçok oyuncunun A Takım'da yer alacağını düşünüyorum. Galatasaray'daki altyapı sadece yarışmaya yönelik değildir. Yetenekli oyuncuları A Takım'a kazandırmak bunun farkını iki kulüp arasındaki rekabette fazlasıyla görüyoruz. G.Saray'ın üstünlüğü tesadüf değil planlamanın eseridir.

mini yorum LEVENT TÜZEMEN



MUSTAFA KAPI REKOR KIRDI

A takımın Keçiörengücü ile Türkiye Kupası'nda yaptığı maçta 16 yaşındaki Mustafa Kapı son dakikalarda forma giydi. Genç futbolcu, A takımda ilk kez 14 yaşındayken özel bir maçta Jan Olde Riekerink tarafından görevlendirilmişti. Fakat Fatih Terim, 16 yıl 4 aylıkken Mustafa Kapı'yı resmi bir maçta oynatarak 'Galatasaray A takımında forma giyen en genç futbolcu' unvanını almasını sağladı.



SIRADAKİ YILDIZ YUNUS MU?

Yunus Akgün, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon sık sık forma şansı buldu. 18 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray'da 20 müsabakaya çıktı ve 4 gol, 3 asistle oynadı. Yunus'a devre arasında Belçika ekibi Anderlecht talip oldu ve 3 milyon euro bonservis önerdi. Menajeri yüzünden Belçika'ya gidemeyen genç futbolcu yaz transfer döneminde Ozan gibi para kazandırabilir.



RÖPORTAJ YASAK

Terim, alt yaş kategorilerindeki takımların röportaj vermesini istemiyor. Oyuncuların gelişimini olumsuz yönde etkilediğini düşünen tecrübeli çalıştırıcı, A takıma yükselene kadar öğrencilerini basın karşısına çıkarmıyor.



GEÇEN SEZON DÖKÜLÜYORDU

Galatasaray geçen sezon alt yaş liglerinde ise büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. U21'de şampiyon Beşiktaş'ın 18 puan gerisinde ancak dördüncü olan Galatasaray'ın gençleri, U19'da da şampiyon Bursaspor'un 9 puan arkasında kalmıştı. U-17'de ligi ikinci bitiren Aslan; U16, U15 ve U14'lerde ise final grubunda oynama hakkı bile elde edememişti.



PATLAMA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Sarı-kırmızılılarda altyapı devrimi 21 Aralık 2017'de Fatih Terim'in Galatasaray'a dördüncü kez imza atmasıyla gerçekleşti. İmparator göreve başladıktan 1 hafta sonra altyapının başına efsane antrenör Ali Yavaş'ı getirdi. Tecrübeli antrenörün Florya'da Futbol Akademisi Koordinatörü sıfatıyla göreve başlamasıyla fitil ateşlendi.



ARDA'YI, SABRİ'Yİ KEŞFETTİ

Ali Yavaş, 2002 ile 2008 yılları arasında Galatasaray altyapısında görev yaparak birçok futbolcunun parlamasına katkıda bulundu. Ali Yavaş döneminde Arda Turan, Uğur Uçar, Uğur Demirok, Sabri Sarıoğlu gibi birçok isim çıktı.



ALTYAPIDA 42 YETKİLİ ÇALIŞIYOR

Galatasaray? altyapısında Ali Yavaş ile birlikte tam 42 profesyonel çalışıyor. Genç futbolcuların okul-aile ilişkileriyle ilgilenen yetkilisinden spor okullarından sorumlusuna, maç ve performans analistlerinden psikolojik performans danışmanına kadar pek çok çalışan bulunuyor. Futbolun günümüzdeki ihtiyaçların tamamına hitap eden sağlam bir altyapıya sahip olan Galatasaray'da başarının tesadüf olmadığı ortaya çıkıyor.



OZAN 11 MİLYON EURO'YA GİTTİ

Altyapının 2018-19 sezonunda A takıma ilk meyvesi Ozan Kabak oldu. 18 yaşındaki oyuncu A takıma monte edilip, 6 ayda Stuttgart'a satılarak 11 milyon euro kazanç elde edilmesi sağlandı.



BU SEZON KİMLER OYNADI?

Galatasaray'da? bu sezon Ozan Kabak'ın yanı sıra kaleciler İsmail Çipe ve Batuhan Şen; orta saha oyuncuları Celil Yüksel, Gökay Güney, Atalay Babacan, Recep Gül, Abdüssamed Karnuçu'ya şans verildi. Kanat oyuncusu Yunus Akgün, Türkiye Kupası'nda takımın en skoreri oldu. Ayrıca Ali Yavuz Kol, Malik Karaahmet ve Mustafa Kapı gibi gençlere de şans verildi.