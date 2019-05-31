Galatasaray'da Hasan Şaş'a ağır ceza

PFDK, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 8 maç men cezası verdi. Başakşehir maçında yaşanan olaylar nedeniyle disipline gönderilen Şaş'ın, sportmenliğe aykırı hareketi, görevliye yönelik saldırısı ve tekerrürü nedeniyle 8 maç men ile 31 bin 200 lira para cezasına çarptırıldığı bildirildi. Galatasaray'a 20'şer bin lira para cezası ve takımın idari menajeri Şükrü Hanedar'a ise rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası aldığı kaydedildi.



TOPLAMDA 16 MAÇI BULDU

Bu sezon Fenerbahçe derbisinde de 8 maç ceza alan Hasan Şaş'ın bu sezonki toplam cezası 16'ya çıktı. PFDK, Başakşehir maçındaki ihlalleri gerekçesiyle Fatih Terim'e 3, Ümit Davala'ya ise 1 maç men cezası uygulamıştı.