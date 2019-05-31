Galatasaray'da Hasan Şaş'a ağır ceza
31 Mayıs 2019, Cuma
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'da 'a ağır ceza

Galatasaray'da Hasan Şaş'a ağır ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Yardımcı Antrenörü 'a 8 maç men ve 31 bin 200 TL para cezası verdi. Bu sezon derbisinde de 8 maç ceza alan Hasan Şaş'ın bu sezonki toplam cezası 16'ya çıktı.

, Yardımcı Antrenörü 'a 8 maç men cezası verdi. maçında yaşanan olaylar nedeniyle disipline gönderilen Şaş'ın, sportmenliğe aykırı hareketi, görevliye yönelik saldırısı ve tekerrürü nedeniyle 8 maç men ile 31 bin 200 lira para cezasına çarptırıldığı bildirildi. Galatasaray'a 20'şer bin lira para cezası ve takımın idari menajeri Şükrü Hanedar'a ise rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası aldığı kaydedildi.

TOPLAMDA 16 MAÇI BULDU
Bu sezon derbisinde de 8 maç ceza alan Hasan Şaş'ın bu sezonki toplam cezası 16'ya çıktı. PFDK, Başakşehir maçındaki ihlalleri gerekçesiyle 'e 3, 'ya ise 1 maç men cezası uygulamıştı.

  1. 31.5.2019
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