Fatih'in izinde
31 Mayıs 2019, Cuma
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Fatih'in izinde

Fatih'in izinde

’un fethinin 566. yılında 7. finali yapıldı. Organizasyona ile Etnospor Başkanı da katıldı.

'un fethinin 566. yılında Okçuluk finali yapıldı. 'in fetihten sonra okçulara tahsis ettiği Okmeydanı'nda düzenlenen 7. Fetih Kupası'nda 52 ülkeden 520 sporcu mücadele etti. Finalleri, ile Okçular Vakfı Mütevelli heyeti üyesi ve Etnospor Konfederasyonu Başkanı da izledi. TÜRK sporcular organizasyonda 54 madalyanın 31'ini kazanmayı başardı. Oktay, "Fetih Kupası gibi etkinlikler vesilesiyle daha çok çocuğumuzun ve gencimizin okçuluk başta olmak üzere geleneksel sporlarımıza yönelmesini diliyorum" diye konuştu. Erdoğan ise "Yarışan bütün okçuların şanslı olduğunu düşünüyorum. Burası dünyanın en eski okçuluğa hasredilmiş mekânı" dedi.

  1. 31.5.2019
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