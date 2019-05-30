Galatasaray'da Ndiaye'nin yerine sürpriz transfer!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in, Şampiyonlar Ligi hedefine göre bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılarda takımda kalacak ve gidecek isimler de netleşmeye başladı. Galatasaray'da Stoke City'den kiralanan Ndiaye'nin takımda kalması beklenmiyor. Senegallinin yerine ise sürpriz bir isim gündeme geldi.