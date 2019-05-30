Galatasaray'da Ndiaye'nin yerine sürpriz transfer! - Fotomaç
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Galatasaray'da Ndiaye'nin yerine sürpriz transfer!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in, Şampiyonlar Ligi hedefine göre bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılarda takımda kalacak ve gidecek isimler de netleşmeye başladı. Galatasaray'da Stoke City'den kiralanan Ndiaye'nin takımda kalması beklenmiyor. Senegallinin yerine ise sürpriz bir isim gündeme geldi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 17:36 Güncelleme: 30.05.2019 17:36
Galatasaray'da Ndiaye'nin yerine sürpriz transfer!

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.

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Galatasaray'da Ndiaye'nin yerine sürpriz transfer!

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da hedef Şampiyonlar Ligi...

Galatasaray'da Ndiaye'nin yerine sürpriz transfer!

Geçtiğimiz sezon Devler Ligi'ne grup aşamasında veda eden sarı-kırmızılılar, bu sene yeni bir hayal kırıklığı yaşamak istemiyor.

Galatasaray'da Ndiaye'nin yerine sürpriz transfer!

Transferleri de bu hedefe göre yapacak olan yönetim, Fatih Terim ile sürekli iletişim halinde çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'da Ndiaye'nin yerine sürpriz transfer!

Terim'in raporu doğrultusunda takımda kalacak ve gidecek isimler ise netlik kazandı.

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