Ozan Kabak müjdesi – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Ozan Kabak müjdesi

Genç yıldız için, defteri yeniden açıldı.

Stuttgart'ın küme düşmesinden sonra 'ın yeniden forması giyme ihtimali doğru... Devre arasında Alman ekibine giden yıldızın, Avrupa'nın üst düzey takımlarından birisine satılamaması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde deneyim kazanması için sarı-kırmızılı takıma kiralanabileceği bildirildi.
  1. 29.5.2019
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