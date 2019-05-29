3 maç daha ceza aldı
Terim’in bir sezon da aldığı men cezası sayısı 13’e çıktı.
Terim daha önce, Fenerbahçe derbisinin ardından 7, Schalke maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle de 3 maç ceza almıştı.
- 29.5.2019
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
3 maç daha ceza aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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