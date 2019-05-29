3 maç daha ceza aldı – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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3 maç daha ceza aldı

3 maç daha ceza aldı

Terim’in bir sezon da aldığı men cezası sayısı 13’e çıktı.

, maçında rakip takım antrenörüne saldırısından dolayı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 3 maç men cezası verdi. Ayrıca 7 bin 800 lira para cezası kesildi. Cezasının 1 maçlık bölümünü çeken Terim, finali ve yeni sezonun ilk haftasında da yer almayacak. Tecrübeli hocanın bu sezon aldığı men cezası sayısı da 13'e yükselmiş oldu. Ayrıca ve Orhan Ak da 1'er maç ceza aldı.

Terim daha önce, derbisinin ardından 7, maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle de 3 maç ceza almıştı.
  1. 29.5.2019
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