Bayern ondan vazgeçti
Bu sezon 14 gol, 3 asistlik performansıyla Galatasaray’ın şampiyonluğuna katkıda bulunan Henry Onyekuru, Bayern Münih’in gündemine girmişti.
Ancak Alman ekibinin, 21 yaşındaki futbolcudan vazgeçtiği belirtildi. Bayern Münih'in, Nijeryalı futbolcunun Almanya'da devam eden babalık davası nedeniyle bu transferi rafa kaldırdığı ileri sürüldü.
- 26.5.2019
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Chelsea Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi
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Yorum
Onur Bu doruysa yer yerinden oynar. Şaka bi yana, Real ve Hazard için harika bir transfer olur.
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Nice-Monaco maçında oruç molası!
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RIDVAN GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN BİR HAREKET.TEBRİKLERR HAKEM VE BAŞARILAR.....
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Ljajic kalıyor
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karakartal Eğer yönetim Kagavanın bonservisini almaz birde g.saraya kaptırırsa bu takımı bırakır bu yönetimi lanetlerim
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