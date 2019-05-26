Bayern ondan vazgeçti
26 Mayıs 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Bayern ondan vazgeçti

Bayern ondan vazgeçti

Bayern ondan vazgeçti

Bu sezon 14 gol, 3 asistlik performansıyla ’ın şampiyonluğuna katkıda bulunan Henry Onyekuru, ’in gündemine girmişti.

Ancak Alman ekibinin, 21 yaşındaki futbolcudan vazgeçtiği belirtildi. 'in, Nijeryalı futbolcunun 'da devam eden babalık davası nedeniyle bu transferi rafa kaldırdığı ileri sürüldü.

  1. 26.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bayern ondan vazgeçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN