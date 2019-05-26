Kupaların efendisi Galatasaray
A Takım ile Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşayan Aslan, U14, U17, U19 ve U21’lerde de şampiyonluğunu ilan etti, futbolda sezonu 6 kupayla bitirdi.
Kupa canavarı Galatasaray, yalnızca A Takımı ile değil alt kategorilerde de rakiplerine şans tanımadı. Sarıkırmızılılar, Süper Lig'de 22. kez mutlu sona ulaşırken, Ziraat Türkiye Kupası'nı da kimseye kaptırmadı. Sezonu iki kupayla tamamlayan A Takım'a alt kategoriler de eşlik etti. Cimbom, alt kategorilerde de tam 4 şampiyonluk yaşadı. U14, U17 ve U21'lerden sonra dün de U19'lar kendi liglerinde sezonu zirvede tamamladı.
SEZONA DAMGA VURDU
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Galatasaray U19 Takımı, Ali Yavuz Kol'un golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Puanını 82'ye çıkaran Aslan, Beşiktaş'ın önünde sezonu şampiyon tamamlamayı başardı. Alt kategorilerle birlikte futbolda sezonu 6 kupayla bitiren sarı-kırmızılılar, önemli bir başarıya imza attı. Cimbom yalnızca U14 ve U16 kategorilerinde şampiyonluk sevinci yaşayamadı.
'İŞTE ALTYAPI İŞTE ŞAMPIYONLAR'
Alt? kategorilerde de elde edilen şampiyonluklar Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yüzünü güldürdü. 'İşte altyapı, işte şampiyonlar' başlığıyla mesaj yayımlayan Cengiz, şu ifadeleri kullandı: "22. şampiyonluğumuzun sevincini yaşadığımız bu günlerde, Futbol Akademi Takımlarımızdan da arka arkaya gelen şampiyonluk haberleri göğsümüzü kabartmıştır.
?Başarıdaki en büyük etken özverili ve disiplinli çalışmadır. Türk futbolunun ve Galatasarayımızın geleceği olan gençlerimiz de bir sezon boyunca müthiş bir özveri gösterip üst düzey bir çalışmanın ardından liglerinde şampiyonluklara ulaşmışlardır. U14, U17, U19 ve U21 takımlarımızın değerli sporcularını ve cefakar ailelerini içtenlikle kutluyorum."
- 26.5.2019
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Chelsea Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi
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Yorum
Onur Bu doruysa yer yerinden oynar. Şaka bi yana, Real ve Hazard için harika bir transfer olur.
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Nice-Monaco maçında oruç molası!
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Yorum
RIDVAN GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN BİR HAREKET.TEBRİKLERR HAKEM VE BAŞARILAR.....
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Ljajic kalıyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Eğer yönetim Kagavanın bonservisini almaz birde g.saraya kaptırırsa bu takımı bırakır bu yönetimi lanetlerim
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