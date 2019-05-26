Kupaların efendisi Galatasaray
26 Mayıs 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Kupaların efendisi Galatasaray

Kupaların efendisi

Kupaların efendisi Galatasaray

A Takım ile ve sevinci yaşayan Aslan, U14, U17, U19 ve U21’lerde de şampiyonluğunu ilan etti, futbolda sezonu 6 kupayla bitirdi.

Kupa canavarı , yalnızca A Takımı ile değil alt kategorilerde de rakiplerine şans tanımadı. Sarıkırmızılılar, 'de 22. kez mutlu sona ulaşırken, 'nı da kimseye kaptırmadı. Sezonu iki kupayla tamamlayan A Takım'a alt kategoriler de eşlik etti. Cimbom, alt kategorilerde de tam 4 şampiyonluk yaşadı. U14, U17 ve U21'lerden sonra dün de U19'lar kendi liglerinde sezonu zirvede tamamladı.

SEZONA DAMGA VURDU
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Galatasaray U19 Takımı, Ali Yavuz Kol'un golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Puanını 82'ye çıkaran Aslan, 'ın önünde sezonu şampiyon tamamlamayı başardı. Alt kategorilerle birlikte futbolda sezonu 6 kupayla bitiren sarı-kırmızılılar, önemli bir başarıya imza attı. Cimbom yalnızca U14 ve U16 kategorilerinde şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

'İŞTE ALTYAPI İŞTE ŞAMPIYONLAR'
Alt? kategorilerde de elde edilen şampiyonluklar Galatasaray Başkanı 'in yüzünü güldürdü. 'İşte altyapı, işte şampiyonlar' başlığıyla mesaj yayımlayan Cengiz, şu ifadeleri kullandı: "22. şampiyonluğumuzun sevincini yaşadığımız bu günlerde, Akademi Takımlarımızdan da arka arkaya gelen şampiyonluk haberleri göğsümüzü kabartmıştır.
?Başarıdaki en büyük etken özverili ve disiplinli çalışmadır. Türk futbolunun ve Galatasarayımızın geleceği olan gençlerimiz de bir sezon boyunca müthiş bir özveri gösterip üst düzey bir çalışmanın ardından liglerinde şampiyonluklara ulaşmışlardır. U14, U17, U19 ve U21 takımlarımızın değerli sporcularını ve cefakar ailelerini içtenlikle kutluyorum."

  1. 26.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kupaların efendisi Galatasaray haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN