Kupaların efendisi Galatasaray

Kupa canavarı Galatasaray, yalnızca A Takımı ile değil alt kategorilerde de rakiplerine şans tanımadı. Sarıkırmızılılar, Süper Lig'de 22. kez mutlu sona ulaşırken, Ziraat Türkiye Kupası'nı da kimseye kaptırmadı. Sezonu iki kupayla tamamlayan A Takım'a alt kategoriler de eşlik etti. Cimbom, alt kategorilerde de tam 4 şampiyonluk yaşadı. U14, U17 ve U21'lerden sonra dün de U19'lar kendi liglerinde sezonu zirvede tamamladı.



SEZONA DAMGA VURDU

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Galatasaray U19 Takımı, Ali Yavuz Kol'un golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Puanını 82'ye çıkaran Aslan, Beşiktaş'ın önünde sezonu şampiyon tamamlamayı başardı. Alt kategorilerle birlikte futbolda sezonu 6 kupayla bitiren sarı-kırmızılılar, önemli bir başarıya imza attı. Cimbom yalnızca U14 ve U16 kategorilerinde şampiyonluk sevinci yaşayamadı.



'İŞTE ALTYAPI İŞTE ŞAMPIYONLAR'

Alt? kategorilerde de elde edilen şampiyonluklar Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yüzünü güldürdü. 'İşte altyapı, işte şampiyonlar' başlığıyla mesaj yayımlayan Cengiz, şu ifadeleri kullandı: "22. şampiyonluğumuzun sevincini yaşadığımız bu günlerde, Futbol Akademi Takımlarımızdan da arka arkaya gelen şampiyonluk haberleri göğsümüzü kabartmıştır.

?Başarıdaki en büyük etken özverili ve disiplinli çalışmadır. Türk futbolunun ve Galatasarayımızın geleceği olan gençlerimiz de bir sezon boyunca müthiş bir özveri gösterip üst düzey bir çalışmanın ardından liglerinde şampiyonluklara ulaşmışlardır. U14, U17, U19 ve U21 takımlarımızın değerli sporcularını ve cefakar ailelerini içtenlikle kutluyorum."