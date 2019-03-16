Galatasaray'da Gomis krizi! FIFA... 

Galatasaray'ın sezon başında 6 milyon Euro'ya Al Hilal'e sattığı Gomis'in bonservis bedelinin son taksiti ödenmedi. Yapılan anlaşma gereği Suudi Arabistan ekibi, bonservis bedelini 3 eşit taksitte ödeyecekti.

Hürriyet'in haberine göre; İlk 2 taksidi ödeyen Al Hilal, vade tarihi 1 Mart 2019 olan 2 milyon Euro'luk son taksiti Galatasaray'a göndermedi. Sarı kırmızılı kulüp bunun üzerine ihtarname gönderdi ve bu ay sonuna kadar süre tanıdı. Eğer 31 Mart'a kadar para ödenmezse, Galatasaray FIFA'ya şikayette bulunacak. Gomis bu sezon Al Hilal formasıyla 29 maçta 23 gol attı.