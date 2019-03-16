Galatasaray'da Gomis krizi! FIFA... 
16 Mart 2019, Cumartesi
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'da krizi! FIFA...

Galatasaray'da Gomis krizi! FIFA...

ekibi , Bafetimbi 'in bonservis bedelinin 2 milyon Euro’luk son taksitini 'a ödemedi. İhtar çeken sarı kırmızılılar, FIFA’ya başvurabilir.

'ın sezon başında 6 milyon Euro'ya 'e sattığı 'in bonservis bedelinin son taksiti ödenmedi. Yapılan anlaşma gereği ekibi, bonservis bedelini 3 eşit taksitte ödeyecekti.

Hürriyet'in haberine göre; İlk 2 taksidi ödeyen Al Hilal, vade tarihi 1 Mart 2019 olan 2 milyon Euro'luk son taksiti Galatasaray'a göndermedi. Sarı kırmızılı kulüp bunun üzerine ihtarname gönderdi ve bu ay sonuna kadar süre tanıdı. Eğer 31 Mart'a kadar para ödenmezse, Galatasaray FIFA'ya şikayette bulunacak. Gomis bu sezon Al Hilal formasıyla 29 maçta 23 gol attı.

  1. 16.03.2019
  2. Güncelleme: 16.03.2019 11:03
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