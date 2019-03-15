Sinan Gümüş Hoffenheim'a
Sinan Gümüş, Galatasaray yönetiminin teklfini beğenmedi. Sinan Gümüşş'ün gelecek sezon Bundesliga'da top koşturacağı öğrenildi.
Galatasaray'da Sinan Gümüş'ün akıbeti belli oldu.
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Sinan Gümüş'ün Alman Ligi ekiplerinden Hoffenheim ile görüşmelere başladığı bildirildi.
YÖNETİME RET
Sinan, Galatasaray Yönetimi'nin yeni sözleşme teklifini reddetti. Bu sezon 14 Süper Lig maçında forma giyen Sinan Gümüş, 4 gol 2 asistle oynadı.
- 15.03.2019
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Kara Kartal’ın gözü Zidane’da
Toplam 1
Yorum
KUTUNA PARA YOK,KULÜP FİFALIK,HAYATTA KİMSE GELMEZ HELE Kİ REAL DEN.ANCAK DONUNU ALIRIZ ADAMLARIN.
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
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UĞURSUZ iş sağlama alınmış
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
TETİKÇİ galatasaraya şimdiden geçmiş olsun o zaman
Sinan Gümüş Hoffenheim'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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