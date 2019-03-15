Sinan Gümüş Hoffenheim'a

Galatasaray'da Sinan Gümüş'ün akıbeti belli oldu.



Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Sinan Gümüş'ün Alman Ligi ekiplerinden Hoffenheim ile görüşmelere başladığı bildirildi.

YÖNETİME RET

Sinan, Galatasaray Yönetimi'nin yeni sözleşme teklifini reddetti. Bu sezon 14 Süper Lig maçında forma giyen Sinan Gümüş, 4 gol 2 asistle oynadı.

