Sinan Gümüş Hoffenheim'a – Fotomaç – 15 Mart 2019
15 Mart 2019, Cuma
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Hoffenheim'a

Sinan Gümüş Hoffenheim'a

, yönetiminin teklfini beğenmedi. Sinan Gümüşş'ün gelecek sezon Bundesliga'da top koşturacağı öğrenildi.

'da 'ün akıbeti belli oldu.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Sinan Gümüş'ün Alman Ligi ekiplerinden Hoffenheim ile görüşmelere başladığı bildirildi.

YÖNETİME RET
Sinan, Galatasaray Yönetimi'nin yeni sözleşme teklifini reddetti. Bu sezon 14 maçında forma giyen Sinan Gümüş, 4 gol 2 asistle oynadı.

  1. 15.03.2019
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