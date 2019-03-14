Gündemi sarsan iddia! Real Madrid...

Fransız futbol dergisi So Foot, İspanyol devi Real Madrid'in gelecek sezon oluşturmayı düşündüğü kadroda Neymar, Hazard, Kane gibi isimlerin yanına Galatasaraylı yıldızı da ekledi. Bazı sosyal medya hesabı kullanıcılarının yapılan bu paylaşım karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedikleri görüldü.