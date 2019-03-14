Gündemi sarsan iddia! Real Madrid...

Fransız futbol dergisi So Foot, İspanyol devi Real Madrid'in gelecek sezon oluşturmayı düşündüğü kadroda Neymar, Hazard, Kane gibi isimlerin yanına Galatasaraylı yıldızı da ekledi. Bazı sosyal medya hesabı kullanıcılarının yapılan bu paylaşım karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedikleri görüldü.
14 Mart 2019 Perşembe 15:41
Güncelleme: 14.03.2019 15:46
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Zinedine Zidane'ın Real Madrid'in başına geçmesinin ardından, eflatun-beyazlıların gelecek sezon nasıl bir kadroya sahip olacağı şimdiden merak konusu oldu.
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Bu sezon hem lig hemAvrupa'da hayal kırıklığı yaşayan İspanyol devinin gelecek sezona yepyeni bir ekiple başlaması bekleniyor.
Fransız futbol dergisi So Foot, konuyla ilgili bulunduğu öngörüsünde, Zidane'ın transfer etmek isteyeceği futbolcularla yeni bir Real Madrid kadrosu oluşturdu.
Oluşturduğu kadroyu paylaşan dergi bazı tercihleriyle şaşırttı.
'Zinedine Zidane'ın Real Madrid'i böyle görünebilir. Etkileyici' ifadeleriyle, yaratılan muhtemel ilk 11 servis edildi.