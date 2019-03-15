Galatasaray'ın yaz transfer planı belli oldu!

Gelecek sezon için planlama yapan Galatasaray'dan yaz transfer döneminin nasıl geçeceği de şekillenmeye başladı. Galatasaray satacağı oyunculardan elde edeceği gelirle, eksik bölgelere takviye yapıp takımı yenileyecek.
15 Mart 2019 Cuma 08:35
Güncelleme: 15.03.2019 08:35
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Galatasaray, yeni sezon transfer planlamasını yaptı. Sarı-kırmızılılar, eldeki oyunculardan 4'ünün satışından 20 milyon Euro elde etmeyi hedefliyor.
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Elde edilecek parayla ilk olarak Kongolu stoper Luyindama'nın bonservisi alınacak... Geriye kalan 15 milyon Euro ile de sağ bek ve orta saha transferi yapılacak.
Finansal fair- play gereği sattığı oyuncular kadar transfer yapacak Sarı-Kırmızılılar, elindeki 4 ismi gönderme kararı aldı.
Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Fernando Reges ve Mariano ile yollar ayrılacak.
ÖNCELİKLİ HEDEF LUYİNDAMA Cimbom bu 4 isimden yaklaşık olarak 20 milyon Euro gelir bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, elde edeceği gelirle transferleri gerçekleştirecek. Öncelikli hedef ise Standart Liege'den kiralanan Christian Luyindama.