Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'ya PSG kancası! - Fotomaç
15 Mart 2019, Cuma
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Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'ya PSG kancası!

Yeni sezonda kaleci takviyesi yapacak olan Fransız PSG, Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera'yı gözüne kestirdi. Milyarder Başkan Nasser Al Khelafi'nin, bu transfer için yüklü bir ödeme yapmayı düşündüğü öne sürüldü. İşte PSG'nin Muslera için gözden çıkardığı para...
15 Mart 2019 Cuma 09:02 Güncelleme: 15.03.2019 09:03
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'ya PSG kancası!

Antalya maçı öncesi Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan ancak takımın 5-0'lık galibiyetinin arka plandaki mimarı olan Fernando Muslera, kıymete bindi.

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Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'ya PSG kancası!

32 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi için dış basından bomba bir iddia geldi.

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'ya PSG kancası!

Yeni sezonda kalede değişim yapacak Fransız devi PSG'nin Fernando Muslera'yı istediği konuşuluyor

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'ya PSG kancası!

Daha önce PSG'den Kevin Trapp ile ilgilenen G.Saray da masada kozlarını dikkatli oynayacak.

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'ya PSG kancası!

TRAPP ARTI 15 MİLYON EURO!
Akşam'ın haberine göre PSG'nin ultra zengin başkanı Nasser Al Khelafi 'nin, 32 yaşındaki Muslera için 15 milyon euro civarında bir parayı ödemekte zorlanmayacağı, yaz döneminde işi bitirmek istediği bilgisi var.

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