Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'ya PSG kancası!

Yeni sezonda kaleci takviyesi yapacak olan Fransız PSG, Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera'yı gözüne kestirdi. Milyarder Başkan Nasser Al Khelafi'nin, bu transfer için yüklü bir ödeme yapmayı düşündüğü öne sürüldü. İşte PSG'nin Muslera için gözden çıkardığı para...

15 Mart 2019 Cuma 09:02 Güncelleme: 15.03.2019 09:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





