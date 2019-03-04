Kaf-Kaf güldü

Tahincioğlu Erkekler Basketbol Ligi 20. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Galatasaray Doğa Sigorta'yı İzmir'de konuk etti. Karşılaşmaya Harrison ve Göksenin'in sayılarıyla Galatasaray hızlı başladı. Aslan ilk periyodu 21-20 önde bitirdi. 2. çeyrekte Can ve Webster ile farkı yükselten sarı-kırmızılılar devreye 46-41 üstün girdi. Zorlu müsabakada periyotların son dakikalarını üstün oynayan sarı-kırmızılılar, son çeyreğe 60-59 girdi. Final periyodunda Marei ile etkili olan Kaf- Kaf, 39. dakikada Birkan ve Henry'nin basketleriyle farkı 6 sayıya çıkardı (74-68). Ev sahibi maçı 78-75 kazanmayı bildi. Ligdeki sonuçlar şöyle: İstanbul BŞB-Afyon Belediye: 75-70, TOFAŞ- Darüşşafaka: 80-72.



YENİ HOCA İLK MAÇINI KAZANDI



Karşıyaka Başantrenörü Dirk Bauermann takımının başında ilk resmi maçına çıktı. 61 yaşındaki Alman çalıştırıcı ilk galibiyetini aldı. Öte yandan Galatasaray'da Zach Auguste, ikinci periyodun son dakikasında 2 teknik faul alarak diskalifiye oldu. Ayrıca maçta Karşıyaka taraftarlarının küfürlü tezahüratı nedeniyle uyarı anonsu yapıldı.