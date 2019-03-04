Galatasaray doktorundan adalet göndermesi
Kulüp Doktoru Yener İnce, “Adalet temiz hava gibidir. Kirletirsen sen de nefes alamazsın” göndermesini yaptı.
Galatasaray'da maç öncesinde kulüp Doktoru Yener İnce'den imalı bir mesaj geldi. Karşılaşmanın saatiyle ilgili olarak özellikle yayıncı kuruluşun bu konuda ısrarcı olduğu resmi olarak açıklanmıştı. Yener İnce sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Adalet temiz hava gibidir. Kirletirsen bir gün sen de nefes alamazsın" diye göndermede bulundu. Galatasaray Scout şefi Emre Utkucan da Süper Lig lideri Başakşehir'in Yeni Malatyaspor deplasmanında kazandığı penaltıya yönelik olarak sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Trajikomik" diye yazarak tepki gösterdi.
- 4.3.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Galatasaray doktorundan adalet göndermesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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