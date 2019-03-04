Galatasaray doktorundan adalet göndermesi
04 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray doktorundan adalet göndermesi

doktorundan adalet göndermesi

Galatasaray doktorundan adalet göndermesi

Kulüp Doktoru Yener İnce, “Adalet temiz hava gibidir. Kirletirsen sen de nefes alamazsın” göndermesini yaptı.

'da maç öncesinde kulüp Doktoru Yener İnce'den imalı bir mesaj geldi. Karşılaşmanın saatiyle ilgili olarak özellikle yayıncı kuruluşun bu konuda ısrarcı olduğu resmi olarak açıklanmıştı. Yener İnce sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Adalet temiz hava gibidir. Kirletirsen bir gün sen de nefes alamazsın" diye göndermede bulundu. Galatasaray Scout şefi Emre Utkucan da lideri 'in deplasmanında kazandığı penaltıya yönelik olarak sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Trajikomik" diye yazarak tepki gösterdi.

  1. 4.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray doktorundan adalet göndermesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN