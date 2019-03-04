Galatasaray doktorundan adalet göndermesi

Galatasaray'da maç öncesinde kulüp Doktoru Yener İnce'den imalı bir mesaj geldi. Karşılaşmanın saatiyle ilgili olarak özellikle yayıncı kuruluşun bu konuda ısrarcı olduğu resmi olarak açıklanmıştı. Yener İnce sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Adalet temiz hava gibidir. Kirletirsen bir gün sen de nefes alamazsın" diye göndermede bulundu. Galatasaray Scout şefi Emre Utkucan da Süper Lig lideri Başakşehir'in Yeni Malatyaspor deplasmanında kazandığı penaltıya yönelik olarak sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Trajikomik" diye yazarak tepki gösterdi.