Erzurum'da taraftardan protesto
04 Mart 2019, Pazartesi
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'da taraftardan protesto

Erzurum'da taraftardan protesto

Maç saati tartışmaları, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Statta ‘Yangın var’ şarkısı çalınırken, tribünlerde “Soğuk bahane ortam şahane” pankartı açıldı.

Hafta boyunca 'daki soğuk hava nedeniyle maçın erkene alınması tartışmalarının yaşandığı maç, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Termometrelerin -4 dereceyi gösterdiği Erzurum'da taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu. Maç öncesi yüzlerce mavi-beyazlı taraftar, üstünü soyunup, 'Yangın var' şarkısını söyleyerek soğuk havada soyunması dikkat çekti. Hoparlörlerden de aynı şarkının çalınması ile futbolseverler, şarkıya üstlerini çıkartarak eşlik etti.

PANKARTLA GÖNDERME

'a gönderme yapan Dadaşlar, aynı bölümde "Soğuk bahane ortam şahane" pankartı da açtı. Erzurumlular, tribünde koreografi de hazırladı. Taraftarlar, "Karanlık günde bile gölgen olacağız" yazılı pankart açtı. Ölümünün 6. yıl dönümünde sanatçı de anıldı. Tribünler, statta çalınan Müslüm Gürses şarkılarına hep birlikte eşlik etti. Futbolcular ise statta çalınan yöresel "Başbar" oyunuyla sahaya çıktı.

ASLANLAR YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray taraftarı, uzak bir deplasman olmasına rağmen takımını Erzurum'da da yalnız bırakmadı. Çevre illerden de çok sayıda taraftar maçı izlemek için Erzurum'a geldi. Kendilerine ayrılan tribünü tamamen dolduran sarı-kırmızılılar ise 90 dakika Cimbom'a büyük destek verdi. Aslanlar, trafik kazasında hayatını kaybeden iki Ankaragücü taraftarı için, "Başın sağ olsun Ankaragücü" yazılı pankart astı.

GALATASARAY'DAN ÖZEL BİR JEST

Galatasaray kafilesi, dünyada milli sporcu olarak kayak müsabakalarına katılan tek otistik ikizler olan Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül ile buluşarak, başarı dileklerinde bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ikizlere başarı dileklerinde bulunurken, Bingül kardeşler de usta çalıştırıcıya Erzurum'un sembollerinden olan oltu taşından yapılmış bir tespih hediye etti.


'KORUMAK İÇİN DİNLENDİRMEDİK'

MHK eski Başkanı , Galatasaray-Konyaspor maçının ardından yayınlanan bildirisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Namoğlu, "Kulüpler Birliği yanlış bir yola girdi. Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek'in hakemliği bitecek gibi imajlar verildi. Bizim amacımız Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek'i korumaktı. Biz bir kulübü koruma adına hakem dinlendirmedik" dedi.

  1. 4.3.2019
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