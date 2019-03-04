Ozan Kabak şovu – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Mart 2019, Pazartesi
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şovu

Ozan Kabak şovu

Devre arasında 'dan 'a 11 milyon euro'ya transfer olan , dün 2 gol attı.

Ligde Hannover'i ağırlayan 'ta maça 11'de başlayan 18'lik yıldız, 16 ve 45. dakikalarda kafa golleriyle kariyerindeki ilk golleri attı. Stuttgart 8 maç sonra ligde galibiyet aldı.
  1. 4.3.2019
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